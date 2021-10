Mila Marsili e o marido, Leonardo Villela, foram alvos de criminosos no dia 01 de setembro deste ano - Reprodução/ Redes Sociais

Rio - Uma das filhas do médico assassinado na Barra da Tijuca, nesta terça-feira , sofreu um sequestro relâmpago há pouco mais de um mês, a 1 km de distância da onde ocorreu o homicídio do pai. A informação foi divulgada pelo Extra. De acordo com o boletim de ocorrência, realizado na 16ª DP (Barra da Tijuca), no dia 1 de setembro, Mila Marsili, sua filha recém-nascida e o seu marido foram alvos de três criminosos armados que abordaram o carro da família, uma Mini Cooper creme, por volta das 20h30, na Praça Professor Souza Araújo, no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca.

De acordo com o relato do casal à polícia, Mila e a filha ficaram sob o poder dos criminosos até a altura do pedágio da Linha Amarela, onde foram libertadas em seguida e o carro foi levado. Por ser uma influenciadora digital, a ausência da filha do cirurgião plástico foi notada por vários de seus seguidores. Em uma foto publicada por ela, um dia antes do ocorrido, admiradores se mostraram preocupados:

"Poxa, Mila. Como é revoltante ver você nessa situação, imaginar tudo que vocês passaram.. A angústia que o Leo deve ter sentido em ser separado de vocês, não saber como estavam e não poder defender deve ter sido enorme. Quanta falta de sensibilidade no coração das pessoas, meu Deus. Vou orar por vocês"; "Mila, nem consigo imaginar o que é passar por isso, mas espero que Deus acalme o coração de vocês"; "Milla do céu! Não consigo imaginar o terror que vocês passaram. Mas graças ao nosso bom Deus que vocês estão bem! Deus é bom o tempo todo. Que Ele continue abençoando vocês e dando forças para enfrentar esse momento".

Mila perdeu o pai nesta terça-feira, após um homicídio na Barra da Tijuca. A família esteve na Divisão de Homicídios da Capital nesta tarde, mas não quiseram falar com a imprensa. Em uma breve aparição, Mila agradeceu as mensagens de carinho e pediu orações para o pai.

Relembre o caso:

Médico e cirurgião plástico Cláudio Marsili, morto a tiros na Barra da Tijuca Redes sociais/Arquivo pessoal

Cláudio Marsili foi morto na rua Fernando Mattos, por volta das 6h30, com um tiro na cabeça. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.

Policiais apuram, agora, quem são os autores do crime e a motivação . Um dos suspeitos, identificado como Thiago Barbosa dos Santos, 38 anos, foi levado para prestar depoimento na DHC. Com ele, os policiais da UPP do Turano encontraram uma mochila com pertences da vítima, o veículo usado no crime e placas do veículo do médico. Thiago possui 13 anotações criminais.