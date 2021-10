Equipes da CORE e da DHC encontraram o carro do médico assassinado na Rua Martins Pena, na Tijuca - Divulgação/ Polícia Civil

Equipes da CORE e da DHC encontraram o carro do médico assassinado na Rua Martins Pena, na TijucaDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 19/10/2021 17:01

Rio - Policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) encontraram, na tarde desta terça-feira, o carro do cirurgião plástico Cláudio Marsili, de 64 anos, na rua Martins Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, local próximo ao Morro do Turano. O veículo, modelo Toyota Hilux, havia sido levado por criminosos após o assassinato do médico , há 21 quilômetros de distância do local onde o carro do médico foi encontrado abandonado.

Cláudio Marsili foi morto na rua Fernando Mattos, por volta das 6h30, com um tiro na cabeça. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.

Policiais apuram, agora, quem são os autores do crime e a motivação. Um dos suspeitos, identificado como Thiago Barbosa dos Santos, 38 anos, foi levado para prestar depoimento na DHC . Com ele, os policiais da UPP do Turano encontraram uma mochila com pertences da vítima, o veículo usado no crime e placas do veículo do médico. Thiago possui 13 anotações criminais.