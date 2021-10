Thiago Barbosa de Oliveira, 38 anos, suspeito de envolvimento na morte de médico cirurgião na Barra da Tijuca, é levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Agência O DIA/ Fabio Costa

Publicado 19/10/2021 16:33 | Atualizado 19/10/2021 17:04

Músico Nilton de Souza Costa teve o carro clonado por criminosos envolvidos no assassinato do cirurgião plástico Agência O DIA/ Fabio Costa

O verdadeiro dono da placa, o músico Nilson de Souza da Costa, se apresentou nesta tarde na DH e explicou que seu carro estava em uma oficina mecânica quando ele foi avisado que o veículo teria sido utilizado em um roubo. Nilson é de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e estava com o Sandero há seis meses.

O Portal dos Procurados também está ajudando no caso. Foi divulgado um cartaz pedindo informações sobre os criminosos que assassinaram o médico Claudio Marsili, de 64 anos . O objetivo é auxiliar nas investigações da DHC com a possível identificação e prisão dos envolvidos no crime.

O médico estava dentro do seu carro, um Toyota Hilux quando foi cercado por três criminosos, que ocupavam um Renault Sandero, na cor preta. A vítima entregou o veículo, que foi levado pelos criminosos, mas ainda assim, foi baleado.

A DH já realizou a perícia no local. Os investigadores da especializada buscam informações e imagens das câmeras de segurança da região para ajudar na identificação dos autores do crime. A principal hipótese para é roubo seguido de morte (latrocínio). O crime aconteceu a menos de 500 metros da sede da especializada, na Rua Fernando Mattos, por volta das 6h30.

O corpo foi removido por volta das 10h e levado para Instituto Médico Legal (IML). Familiares estiveram no local do crime, mas, ainda abalados com a tragédia, não comentaram sobre o caso.