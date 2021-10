UFRJ libera retorno presencial das atividades práticas e trabalhos de campo - Divulgação

Publicado 19/10/2021 22:14

Rio - A Reitoria da UFRJ autorizou, nesta terça-feira, o retorno presencial das atividades práticas e trabalhos de campo da graduação, pós-graduação e extensão em todos os campi da Universidade a partir de novembro de 2021. Algumas disciplinas práticas, como, por exemplo, as de Saúde e Química, já haviam retornado. A decisão, agora, estende-se a toda a Universidade e vale apenas para aulas práticas e trabalhos de campo, estando sujeita à reavaliação em caso de piora da situação da Covid-19.



A liberação de aulas práticas e trabalhos de campo foi possível depois da análise da evolução do percentual de adultos vacinados nos municípios e do número de casos, com diminuição da incidência e das taxas de transmissão da doença no Rio, em Duque de Caxias e Macaé. O retorno deverá seguir o planejamento das unidades acadêmicas responsáveis pelos cursos e disciplinas.



De acordo com a universidade, o uso de máscara será obrigatório para todos os servidores técnico-administrativos, docentes, discentes e terceirizados envolvidos nas atividades práticas presenciais e trabalhos de campo. Preferencialmente, todos devem estar vacinados, além de manter o distanciamento interpessoal, o que implica evitar aglomerações de qualquer natureza, tanto nos locais de aula, quanto nos demais locais.



Os gestores de espaços administrativos e acadêmicos podem utilizar a plataforma Espaço Seguro UFRJ para calcular o número máximo de pessoas no mesmo ambiente de acordo com o distanciamento mínimo de 1,5 m, utilizando sistemas de revezamento e turnos diferentes.





Professores, técnicos-administrativos, alunos e terceirizados envolvidos nas atividades práticas presenciais e trabalhos de campo que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado deverão se afastar imediatamente das atividades presenciais, comunicar sua condição à direção da unidade ou ao coordenador do curso e procurar o Centro de Triagem e Diagnóstico para covid-19 (CTD/UFRJ) para testagem e orientações por meio do e-mail [email protected]

Retorno presencial das aulas teóricas



As aulas teóricas seguem remotas. O Conselho de Ensino de Graduação (CEG) ainda decidirá as regras da volta aos campi. Entretanto, a previsão é que o retorno presencial das aulas teóricas aconteça no início do primeiro semestre de 2022, que deve começar no dia 22/4.