Polícia prende homem acusado de matar a facadas namorado em Niterói - Arquivo

Polícia prende homem acusado de matar a facadas namorado em Niterói Arquivo

Publicado 19/10/2021 14:57

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de ter matado a facadas o namorado, nesta segunda-feira, dentro de um apartamento no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações dos agentes do 12°BPM (Niterói), o crime teria acontecido após uma briga por conta de questões familiares.

Segundo a corporação, policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio dentro de um prédio na Rua Capitão Dalvo Rabello Sampaio, por volta das 18h30. No local, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada com vários cortes pelo corpo.

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) também foi acionada e fizeram uma perícia no imóvel.

Após depoimentos de um amigo do casal, a polícia foi até uma residência na Travessa Santa Mariana, em Santa Rosa, e encontraram o suspeito. Ele não resistiu a prisão e foi encaminhado à delegacia.

A PM informou que o casal estava junto há quatro anos e o crime teria acontecido após uma briga por conta de questões familiares.