Desabamento ocorreu na casa número 53 - Reprodução/Google Street View

Publicado 20/10/2021 07:59 | Atualizado 20/10/2021 08:15

Rio - Um imóvel desabou na Rua Bertioga, número 53, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta de 22h20. Uma vítima, identificada como Ane Gomes, de 27 anos, foi atendida no local e liberada.

Uma faixa da via ficou interditada por cerca de quatro horas. De acordo com a Defesa Civil, parte do piso de uma residência desabou e atingiu a outra. Após uma inspeção para avaliar os danos, um imóvel foi interditado.

Além da Defesa Civil também foram acionados para o local a Guarda Municipal, a Comlurb e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).