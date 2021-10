Morro do Turano - Divulgação

Publicado 20/10/2021 07:39 | Atualizado 20/10/2021 12:31





Até o momento, um veículo, modelo Toyota Hilux, foi recuperado pelas equipes da CPP região de mata.

O automóvel está na 6ª DP. fotogaleria Rio - Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com apoio do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), fazem na manhã desta quarta-feira uma operação no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, o objetivo é dar continuidade as ações de buscas aos envolvidos na morte do cirurgião Cláudio Marsili, além da recuperação de possíveis veículos roubados.Até o momento, um veículo, modelo Toyota Hilux, foi recuperado pelas equipes da CPP região de mata.O automóvel está na 6ª DP.

O carro usado na morte do cirurgião plástico Cláudio Marsili, de 64 anos, foi apreendido no Morro do Turano, no início da tarde desta terça-feira, durante uma ação integrada da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso com o veículo e uma chave, que pode ser do médico assassinado nesta terça, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O carro, um Sandero preto, foi levado para a perícia e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Homicídios.



Cláudio Marsili foi morto na rua Fernando Mattos, por volta das 6h30, com um tiro na cabeça. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.