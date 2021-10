Daniel Conceição Guedes, o Piu Piu, de 21 anos - Divulgação

Daniel Conceição Guedes, o Piu Piu, de 21 anosDivulgação

Publicado 20/10/2021 21:26 | Atualizado 20/10/2021 21:29

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam um dos maiores assaltantes de cargas de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na terça-feira (19). Identificado como Daniel Conceição Guedes, o Piu Piu, de 21 anos, ele foi localizado após informações do Disque Denúncia (2253-1177).



Segundo a Polícia Militar, equipes do batalhão foram até a Rua Júlio Horta Barbosa, no Boaçu, para identificar possíveis locais com obstruções aos transportes públicos e obter informações de criminosos envolvidos com o crime de roubos de cargas no município. Ao chegar ao local, eles encontraram cinco suspeitos que, após a abordagem, fizeram disparos contra os PMs. Houve confronto.



Na ação, três criminosos foram atingidos, sendo um identificado como Daniel Guedes, ferido no braço direito, e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Com ele, foi apreendido uma pistola, 392 gramas de cocaína, 166 gramas de maconha e três munições. Um menor de 17 anos também foi apreendido com um radiotransmissor.



Contra Daniel Guedes constava um mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, por roubo. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragido da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).