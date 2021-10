Sala de aula - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:27 | Atualizado 21/10/2021 19:27

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira, o controle de presença de estudantes da rede estadual por e-mail, aplicativo de mensagens e redes sociais.O Projeto de Lei 3.966/21 foi aprovado em discussão única e segue para a sanção do governador Cláudio Castro (PL).

O registro da presença é uma forma de complementar a participação nas plataformas usadas pelos professores. "Tenho recebido reclamações de muitos alunos e professores que estão sendo prejudicados por não conseguir acesso à plataforma oficial. Por isso, apresentei este projeto, considerando diversos outros meios além da plataforma oficial", comentou o autor, o deputado Sérgio Fernandes (PDT).

No texto, também é previsto que a presença poderá ser computada pela realização de atividades do material impresso disponibilizado pela unidade escolar. Para ser comprovada, a interação entre alunos e professores precisará ser comprovada. A medida só vale durante o estado de calamidade pública e emergência sanitária causados pela covid-19.