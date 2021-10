Internos têm a oportunidade de aprender a profissão de 'banhista de pet' - Divulgação

Publicado 21/10/2021 18:27 | Atualizado 21/10/2021 18:29

Rio - O Departamento de Ações Gerais Socioeducativas (Degase) retomou as atividades de formação profissional com apoio da Divisão de Ações com Cães (DAC) neste mês de outubro. De acordo com o órgão, serão oferecidos cursos de "Banhista de Pet", aulas de técnicas de detecção de substâncias por faro, além de palestes e atividades de cinoterapia (terapia com cães) para os internos.

O curso conta com quatro aulas que envolvem teoria e prática, abordando conteúdos como ética profissional; empreendedorismo; técnicas de contenção e prevenção; técnicas de banho pet; proteção correta para os ouvidos dos cães; banho e lavagem; secagem; corte de unha e finalização estética para entrega ao cliente.



De acordo com o Degase, a capacitação está sendo oferecida para jovens que cumprem medida socioeducativa de internação no Centro de Socioeducação Dom Bosco. A previsão é de que sejam formadas mais duas turmas até o final deste ano, com aulas semanais. O objetivo é ressocializar os adolescentes e reinseri-los na sociedade como profissionais no mercado pet, que se encontra em constante ascensão.



Nas aulas, os alunos também conhecem os materiais e equipamentos necessários para o exercício da função, aprendem técnicas de segurança para o banho, além de receber orientações para o relacionamento com o cliente.

O professor do curso "Banhista Pet", Luiz Rodrigues, reforçou o diferencial deste tipo de formação: "Por conta da vivência que os meninos já tiveram em situações de violência, muitos deles têm dificuldades de se relacionar e se fecham em si mesmos, mas as atividades e convivência com os cães auxiliam muito no fortalecimento dos laços afetivos", explicou Rodrigues.



DAC



Segundo o Degase, a Divisão de Ação com Cães é pioneira no cenário socioeducativo do Brasil, embora a estratégia de utilização de cães já seja difundida em outros países com resultados extremamente positivos, especialmente como "companheiros terapêuticos" de jovens em privação de liberdade.

Para o gestor da divisão e agente de segurança socioeducativo, Wagner Romanazi, o contato com os animais auxilia nas relações interpessoais dos adolescentes, promove habilidades sociais como paciência, tolerância e foco, além de reduzir os sentimentos negativos e a depressão.