A DH concluiu que Tio Comel, considerado o maior clonador de carros do Rio, foi o responsável por encomendar o roubo de uma Hilux Divulgação

Publicado 21/10/2021 17:00

Rio - A Delegacia de Homicídios (DH) confirmou que Thiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, de 35 anos, foi o responsável por encomendar o roubo de uma Hilux, que culminou na morte do médico Cláudio Marsili, de 64 anos, na última terça-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele é apontado pela Polícia Civil como o maior especialista em clonagem de carros do Estado do Rio.

Médico cirurgião plástico Cláudio Marsili, morto com um tiro na cabeça na Barra da Tijuca reprodução de Redes sociais De acordo com a DH, diligências realizadas pelas equipes da especializada na quarta-feira, deixaram clara a participação de Comel na determinação do assalto. Os investigadores apuraram, no entanto, que os criminosos não estavam monitorando especificamente Marsili, mas sim procurando por uma Hilux.

Comel já é um velho conhecido da Polícia Civil e já estava sendo monitorado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Considerado como um dos principais alvos da especializada, Comel consegue clonar um carro em quatro horas.

"Ele entrou no foco do nosso trabalho por ser um dos maiores clonadores de carros. Ele faz adulterações de números de chassi, vidros, motor, de uma forma tão perfeita, que fica até difícil, para quem não conhece, de identificar que o veículo é clonado. Também consegue outra placa de um veículo do mesmo modelo. Ele se especializou nesse crime e encomenda os roubos. Dependendo do veículo, consegue fazer todas as adulterações em quatro horas", explicou o delegado Márcio da Cunha Braga, titular da DRFA.

Comel lidera quadrilha focada em carros avaliados em mais de R$ 100 mil

Segundo Braga, o clonador de veículos lidera uma quadrilha de assaltantes de carros de luxo avaliados em mais de R$ 100 mil. O preço do Toyota Hilux do médico pode variar entre R$ 140 mil e R$ 250 mil.

"A quadrilha é organizada e tem uma divisão de tarefas de quem sai para roubar, e ele é o clonador. Eles só trabalham com veículos acima de R$ 100 mil porque o retorno financeiro vai ser maior", disse o delegado.

Mas a encomenda por parte de Comel é pautada pela demanda dos receptadores, que, por vezes, estão até fora do Estado do Rio, de acordo com a DRFA.

"O foco principal do Comel é, após as adulterações, vender esses carros clonados para fora do Estado. Esses veículos são encomendados já por compradores e existe uma investigação em cima desses receptadores. Quem encomenda o crime e compra esses carros é tão ou mais criminoso do que o cara que sai para assaltar", afirmou Braga.

Criminoso se esconde no Morro do Turano

A polícia já sabe que Comel se esconde no Morro do Turano, na Tijuca. O carro de Marsili foi encontrado nos arredores da comunidade e o veículo Renault Sandero usado pelos assaltantes foi apreendido no Turano.

O clonador de carros já possui 48 anotações criminais e foi preso quatro vezes.