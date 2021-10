Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - Reprodução

Publicado 21/10/2021 18:09 | Atualizado 21/10/2021 18:10

Rio - Policiaisda Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira (20), um homem de 31 anos, suspeito de abusar da própria filha, de 12. De acordo com agentes, ele foi localizado no município de Tanguá, Região Metropolitana do Rio, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

Investigações apontam que o crime foi cometido em agosto deste ano, na comunidade da Mangueira, na Zona Norte. O inquérito foi relatado pela unidade especializada, com o abusador tendo sido denunciado pelo Ministério Público (MP). O criminoso era considerado foragido.

Na tarde de quarta-feira, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.