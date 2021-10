Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Divulgação / DHBF

Rio - Uma menina de nove anos foi morta a facadas, na sexta-feira, 15, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A criança, identificada como Suzana Denair Lopes, foi levada para ser socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas já estava morta quando chegou ao local. Na UPA, os médicos encontraram sinais de violência sexual. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram chamados para verificar a entrada da menina com os ferimentos na UPA Arquiteta Patrícia Marinho, em Jardim Paraíso, no município da Baixada Fluminense. No local, eles foram informados da morte da criança.

O corpo da menina foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia, que notificou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar para que sejam tomadas medidas cabíveis ao caso.

A DHBF informou que faz diligências e busca testemunhas do assassinato de Suzana. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro da criança.