Idosa foi resgatada de prédio em chamas - Dvulgação/PMERJ

Idosa foi resgatada de prédio em chamasDvulgação/PMERJ

Publicado 21/10/2021 15:57

Rio - Policiais do Programa Estadual de Implantação de Serviços (Proeis) resgataram uma idosa que estava no interior de um apartamento em chamas, na noite de quarta-feira (20), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada desacordada e levada às pressas para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no bairro de Bacaxá. O estado de saúde da vítima é estável.

A PM informou que a equipe estava em deslocamento quando pedestres solicitaram ajuda para resgatar a vítima. Os policiais foram ao local, onde encontraram a mulher desacordada. Após o resgate a equipe socorreu a vítima à unidade de saúde, onde foi reanimada e estabilizada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Em imagens gravadas pela PM, é possível ver um apartamento do primeiro andar pegando fogo e um ar condicionado em chamas no chão.