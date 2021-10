Confusão atraiu a atenção de quem passava pela Avenida - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2021 15:05 | Atualizado 21/10/2021 15:25

Rio - Um tiroteio entre um policial militar e quatro criminosos assustou motoristas e pessoas que passavam pela Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (21). O confronto em uma das vias mais movimentadas da região acabou provocando o atropelamento de uma mulher e deixando outra pessoa ferida, quando passavam pelo local.

As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram socorridas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. De acordo com a Polícia Militar, o policial sofreu uma tentativa de roubo dos bandidos e reagiu, dando início a uma troca de tiros.

Na ação, um dos criminosos foi baleado e não resistiu, morrendo no local. Os outros assaltantes fugiram. Equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para prestarem auxílio ao militar. Os PMs apreenderam um revólver e um simulacro de pistola. A confusão atraiu a atenção de quem passava pela avenida e um grupo de pessoas se aglomerou onde o caso aconteceu.

O confronto também complicou o trânsito da região, provocando congestionamento. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), há lentidão na Avenida Santa Cruz, no sentido Bangu, na altura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará. O trânsito é desviado para a pista auxiliar. A Polícia Militar ainda atua no local.