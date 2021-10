União Química espera entregar produtos no mesmo dia do pedido ou em no máximo 24 horas - Rafael Campos/Governo do Estado

Publicado 21/10/2021 19:52

Rio - O estado do Rio de Janeiro ganhará uma unidade da farmacêutica União Química, no município de Itatiaia, no Sul Fluminense. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21), durante uma visita do governador Cláudio Castro à sede da empresa, em Guarulhos, São Paulo. A central de distribuição terá cinco mil metros quadrados e começa a funcionar no início de dezembro, gerando mais de 200 empregos diretos.

"Essa é mais uma grande empresa que aposta no Estado do Rio nesse momento de retomada. Isso significa mais investimento e também mais qualidade de vida para a população, com a geração de empregos. A chegada da União Química, que é uma das maiores empresas do Brasil, demonstra que estamos no caminho certo", afirmou o governador Cláudio Castro.

A visita foi acompanhada também pelos secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah. Com um investimento de R$100 milhões no primeiro ano, a nova unidade logística será responsável por 15% das operações da empresa no Brasil. Depois que a central de distribuição entrar em operação, a União Química espera entregar seus produtos no estado no mesmo dia do pedido ou em no máximo 24 horas.

"Com esses investimentos que o Estado tem feito, voltamos a ter confiança no Rio de Janeiro, que se tornou outra vez a porta de entrada do país. É, novamente, a vez do Rio. Por isso, nós e outras empresas do Brasil e de fora estão chegando ao estado", disse Fernando de Castro, presidente da União Química.

Há 80 anos no mercado farmacêutico, a União Química é líder em diversos segmentos, atendendo hospitais públicos e privados, farmácias e consultórios. A empresa possui cinco unidades de negócio, sendo elas Agener, Farma, Genom, Hospital e Terceirização, além de oito unidades fabris em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, e um parque focado em biotecnologia nos Estados Unidos.

A União Química é uma das empresas que vai investir na retomada do mercado fluminense. Nos últimos meses, outras corporações anunciaram a abertura de unidades no Rio de Janeiro, entre elas a gigante de tecnologia Amazon, a BRF, uma das líderes mundiais no ramo alimentício, e o grupo varejista Magazine Luiza.