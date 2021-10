Paralisação dos caminhoneiros na Baixada Fluminense nesta quinta-feira (21) - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 21/10/2021 18:47

Rio - Caminhoneiros paralisaram, na manhã desta quinta-feira, as bases de carregamento de combustíveis de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ato ocorreu em manifestação contra o preço dos combustíveis e também pelo valor alto cobrado em fretes.

De acordo com a Polícia Militar, o bloqueio foi feito de forma pacífica, sem registro de prisões ou apreensões.

Manifestantes reclamavam do preço alto do combustível e frete Fábio Costa / Agência O Dia

A região onde houve a paralisação conta com bases de abastecimento das principais distribuidoras de combustíveis, como Vibra (antiga BR Distribuidora), Raízen (administrada pela Shell e a Cosan), Ipiranga e grupo Ultra.

Benefício a caminhoneiros

Após anunciar o Auxílio Brasil de R$ 400 sem que o governo tenha definido a fonte de custeio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, repetiu a postura ao divulgar, nesta quinta-feira, a criação de um benefício a caminhoneiros.

"Números serão apresentados nos próximos dias, vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão ajuda para compensar aumento do diesel", afirmou o presidente durante evento em Sertânia (PE) - mais uma vez, sem oferecer detalhes sobre a medida.

A novidade vem em um momento de preocupação entre economistas e agentes do mercado com a situação fiscal brasileira e de alta no preço dos combustíveis, um dos vilões da inflação.

O problema tem grande impacto sobre os caminhoneiros, uma das bases de apoio de Bolsonaro. O presidente tem enfrentando dificuldades em baixar o valor dos derivados de petróleo e jogado o problema no colo do ICMS cobrado por governadores e prefeitos.