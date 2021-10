Uso de máscaras permanecerá obrigatório apenas em transportes públicos e unidades de saúde - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 21/10/2021 18:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou a lembrar das fases de flexibilização das medidas restritivas contra a covid-19 na cidade, nesta quinta-feira (21), em suas redes sociais. Na segunda etapa, que começou no último dia 17, e na terceira, que deve acontecer a partir de 15 de novembro, estão previstas, entre outras medidas, a liberação do uso obrigatório de máscaras.

Como deliberado pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) e publicado em Diário Oficial, o município espera liberar o uso obrigatório do equipamento de proteção individual (EPI) quando 80% da população adulta e 65% da população total carioca estiverem com o esquema vacinal completo. Na terceira fase da flexibilização, a pretensão é desobrigar o uso de máscaras em locais fechados, quando 90% dos cariocas adultos e 70% de toda a população local tiverem completado o esquema vacinal.

O uso de máscaras permanecerá obrigatório apenas em transportes públicos e unidades de saúde. De acordo com a atualização das 17h30 do Painel Rio COVID-19, a cidade registra 78,9% dos cariocas adultos com as duas doses ou dose única e 61,7% da população total com o esquema vacinal completo. A cidade aplicou 10.407.002 de doses da vacina contra a covid-19, sendo 5.722.419 primeiras doses; 4.021.295 segundas doses; 142.339 doses únicas e 520.949 doses de reforço.

Nesta sexta-feira (22), a cidade aplica a terceira dose da vacina nos homens 67 anos ou mais, com repescagem para homens e mulheres desta faixa etária no sábado (23). Na segunda (25) e terça-feira (26) é a vez das mulheres e homens com 66 anos ou mais, respectivamente, com repescagem na quarta-feira (27). Na próxima quinta-feira (28), a terceira dose alcança as mulheres de 65 anos ou mais, vacinando os homens da mesma idade na sexta-feira (29). A repescagem para idosos com 65 anos ou mais ocorre sábado (30).