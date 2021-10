Arrastão interdita Grajaú-Jacarepaguá - Foto: Reprodução / Twitter

Arrastão interdita Grajaú-Jacarepaguá

Publicado 21/10/2021 19:52

Rio - Um arrastão fechou, na noite desta quinta-feira, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá por cerca de 20 minutos. Policiais militares precisaram ser chamados para coibir a ação de criminosos na via que interliga as zonas Norte e Oeste. Ainda não há informações sobre presos.

Por volta das 18h43, a estrada foi liberada nos dois sentidos na altura do quilômetro 4,5. Segundo o Centro de Operações Rio (COR) o trânsito está em melhores condições. De acordo com a Polícia Militar, vítimas procuraram as equipes policiais para atendimento. O policiamento na região está reforçado.

Para fugir do roubo, motoristas chegaram a voltar na contramão da via. Nas redes sociais, há diversas imagens de motoristas que deixaram o carro para esperar o arrastão acabar.