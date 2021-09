Vacinação contra a covid-19 no Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação contra a covid-19 no RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/09/2021 11:38 | Atualizado 28/09/2021 17:46

Rio - A prefeitura do Rio anunciou que antecipou, a partir desta terça-feira (28), a aplicação para a segunda dose de Pfizer para pessoas com 40 anos ou mais que se vacinaram na capital fluminense. O intervalo entre as doses era de 12 semanas, agora serão apenas 21 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais. Nesta manhã, também foi anunciada a antecipação da dose de reforço para pessoas de 60 anos ou mais

"Estamos antecipando a segunda dose da pfizer de todas as pessoas com mais de 40 anos pra 21 dias.

Basta procurar uma unidade e se vacinar. Já valendo hoje na parte da tarde! Bora vacinar!", escreveu ele.

Na sexta-feira (24), a prefeitura já havia informado que pretendia realizar a redução no intervalo entre as doses da vacina da Pfizer . Atualmente, este intervalo é de 12 semanas. "A gente ainda está fechando os cáculos, mas vamos reduzir o intervalo para o grupo de 40 anos. Mas falta alguns detalhes para a gente fechar", confirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico.

Para aplicação da segunda dose, é necessário levar o documento de identificação original com foto, número do CPF e o comprovante da primeira dose.

Dose de reforço

A prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (28), que pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 até 31 de março na cidade do Rio já podem receber a dose de reforço. O anúncio foi feita nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta terça-feira (23), a vacinação de reforço é para idosos de 82 anos ou mais.

"ATENÇÃO: Pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 31 de março na cidade do Rio já podem receber a aplicação da dose de reforço a qualquer momento", escreveram.



A pasta ressalta que o calendário por idade para a dose de reforço também segue em vigor.