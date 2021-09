Vacinação contra a vocid-19 - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/09/2021 11:17 | Atualizado 28/09/2021 11:21

Rio - A prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (28), que pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 até 31 de março na cidade do Rio já podem receber a dose de reforço. O anúncio foi feita nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta terça-feira (23), a vacinação de reforço é para idosos de 82 anos ou mais.

"ATENÇÃO: Pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 31 de março na cidade do Rio já podem receber a aplicação da dose de reforço a qualquer momento", escreveram.

ATENÇÃO: Pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 31 de março na cidade do Rio já podem receber a aplicação da dose de reforço a qualquer momento.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/E0TfHSC9Q0 — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 28, 2021

A pasta ressalta que o calendário por idade para a dose de reforço também segue em vigor.

Calendário para imunossupressão

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também aplica a terceira dose da vacina contra a covid-19 em pacientes com alto grau de imunossupressão. A dose de reforço será destinada aos que receberam a segunda aplicação ou dose única do imunizante há, pelo menos, 28 dias.



Nos postos de saúdes ou clínicas da família, os pacientes imunossuprimidos deverão apresentar comprovante de vacinação, documento de identificação e laudo médico digital do Cremerj com data inferior aos últimos 60 dias.

Confira as datas:

A partir de 15/09: pacientes imunossuprimidos com 60 anos ou mais

A partir de 22/09: pacientes imunossuprimidos com 40 anos ou mais

A partir de 29/09: pacientes imunossuprimidos com 12 anos ou mais

Os casos que se enquadram neste critério são os seguintes:



I - Imunodeficiência primária grave.

II - Quimioterapia para câncer.

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 V - Uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias;

VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VII - Pacientes em hemodiálise.

VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)