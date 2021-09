Carnes e celulares foram encontrados na cela do 'Faraó dos Bitcoins' - Foto: Divulgação / Seap

Publicado 28/09/2021 21:15 | Atualizado 28/09/2021 21:25

Rio - Agentes penitenciários encontraram, nesta terça-feira, quatro celulares, peças de picanha e linguiça na cela de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o " Faraó dos Bitcoins ", e de Tunay Pereira Lima, que também estaria envolvido no esquema milionário. Os dois serão transferidos da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, até que as apurações da Corregedoria sejam finalizadas.

A Superintendência de Inteligência (SISPEN) da Seap recebeu informações de que os dois estariam com materiais proibidos dentro do sistema. As peças e os aparelhos de telefone foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu). O diretor, subdiretor e chefe de segurança serão exonerados e os servidores da unidade serão ouvidos nas investigações.

Glaidson Acácio dos Santos e mais 21 pessoas, incluindo sua mulher, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, que é considerada foragida, foram indiciados pela Polícia Federal por fraude no sistema financeiro nacional e organização criminosa.

Durante o curso das investigações, a PF instaurou inquérito para apurar a ligação do Faraó dos bitcoins com a milícia de Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste. A polícia identificou um investimento milionário dos milicianos na G.A.S.