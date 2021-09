Em um dos prints que contém o brazão da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o nome de Glaidson é citado - Internet

Publicado 19/09/2021 12:05

Prints e vídeos de diálogos entre dois homens, suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um empresário do ramo de Bitcoins, foram compartilhados em grupos de WhatsApp de Cabo Frio e Região dos Lagos nesta madrugada de úlltimo sábado (15).



No primeiro vídeo, dois homens, um identificado apenas como Thiago e outro como Rodrigo, discutem a contratação de um serviço de matador de aluguel.



“Eu vou te dar mais 150 k (mil) para pagar pela urgência”, disse um deles.



O motivo, de acordo com o conteúdo da conversa, seria a disputa de clientes e investidores em ciptomoedas. “Nego ta tirando da gente e botando no cara, po”, diz um trecho.



O segundo vídeo, seria o celular apreendido com troca de mensagens entre os matadores descontentes com o pagamento que não teria sido feito totalmente e sobre a vítima não ter morrido.



O último é um recorte de prints mostrando brasão da polícia no documento revelando que é parte do inquérito que vazou. Neste, Glaidson Acácio, o “Faraó dos Bitcoins” é mencionado como o “mala”, que seria o mandante do crime. A mesma conversa fala da tentativa de assassinato contra Nilson Alves da Silva, conhecido como Nilsinho, que aconteceu no dia 20 de março deste ano.



A redação do O Dia entrou em contato com a Polícia Civil e com Sepol (Secretaria de Estado de Polícia Civil, mas até o encerramento desta matéria, não obteve retorno.

Veja o vídeo abaixo: