Para a adoção da obrigatoriedade, a Prefeitura considerou a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020Divulgação
Prefeitura de Cabo Frio torna vacinação contra Covid-19 obrigatória para servidores
Decreto assinado pelo prefeito, José Bonifácio (PDT), passou a valer após publicação em Diário Oficial
Prefeitura de Cabo Frio torna vacinação contra Covid-19 obrigatória para servidores
Decreto assinado pelo prefeito, José Bonifácio (PDT), passou a valer após publicação em Diário Oficial
MPF autoriza venda de R$ 150 milhões em bitcoins apreendidos na casa de Glaidson Acácio
Criptoativos foram encontrados durante a Operação Kryptos, no mês passado. Total apreendido deve ser depositado em uma conta judicial para destinação futura, a ser definida pela Justiça
Suspeito de tráfico é preso em Cabo Frio após tentar subornar PM com R$20 mil
Na ação, foram apreendidos 249 sacolés de cocaína, 94 buchas de maconha, 30 pedras de crack e R$70, em espécie
Filhote de baleia ferido que encalhou em praia de Cabo Frio é resgatado
Animal apareceu próximo a faixa de areia da Praia do Peró na manhã desta quinta-feira (16) e foi levado de lancha até alto mar
Em Cabo Frio, vacina de reforço contra Covid-19 tem início nesta sexta (17)
Imunização começará por quem tem 90 anos ou mais, e se imunizou com as duas doses há mais de seis meses
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