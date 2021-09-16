O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas - Divulgação

O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogasDivulgação

Publicado 16/09/2021 18:22

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (15), com 188 pinos de cocaína.

O rapaz também estava com R$47, em espécie.

A PM recebeu informações de que funcionaria, ali, um local de venda e consumo de entorpecentes. Os agentes cercaram e puderam observar o suspeito no ato de traficância.

O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.