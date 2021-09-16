O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogasDivulgação
Homem de 21 anos é preso com cocaína em Cabo Frio
Foram encontrados 188 pinos da droga
Suspeito de tráfico é preso em Cabo Frio após tentar subornar PM com R$20 mil
Na ação, foram apreendidos 249 sacolés de cocaína, 94 buchas de maconha, 30 pedras de crack e R$70, em espécie
Filhote de baleia ferido que encalhou em praia de Cabo Frio é resgatado
Animal apareceu próximo a faixa de areia da Praia do Peró na manhã desta quinta-feira (16) e foi levado de lancha até alto mar
Em Cabo Frio, vacina de reforço contra Covid-19 tem início nesta sexta (17)
Imunização começará por quem tem 90 anos ou mais, e se imunizou com as duas doses há mais de seis meses
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Prova de corrida vai selecionar atletas de Cabo Frio para os Jogos Intermunicipais
Promovida pela Arcolagos, prova será disputada no dia 19 de setembro com o apoio da Prefeitura
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