O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogasDivulgação

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (15), com 188 pinos de cocaína.
O rapaz também estava com R$47, em espécie.
A PM recebeu informações de que funcionaria, ali, um local de venda e consumo de entorpecentes. Os agentes cercaram e puderam observar o suspeito no ato de traficância.
O homem foi conduzido à 126ª DP e encaminhado à 125ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.