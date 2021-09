Diante dos fatos, o material foi levado para a 132ª DP, Central de Flagrantes, onde a acusada permaneceu presa e autuada por tráfico de drogas - Divulgação

Diante dos fatos, o material foi levado para a 132ª DP, Central de Flagrantes, onde a acusada permaneceu presa e autuada por tráfico de drogasDivulgação

Publicado 15/09/2021 16:36

Uma mulher foi presa enquanto vendia drogas, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, após obter informações privilegiadas dando conta de que uma mulher estaria na prática do tráfico de drogas na Rua Justiniano de Souza, no Alto da Rasa, uma guarnição foi até o local.

Posicionados estrategicamente, os agentes flagraram o momento em que a suspeita pegou algo embaixo de uma pedra e entregou a dois elementos em uma moto.

A mulher foi abordada com 3 pinos de cocaína no bolso. No esconderijo próximo a um quiosque, foram encontrados mais 21 cápsulas da mesma droga e R$50,00 em espécie.

Diante dos fatos, o material foi levado para a 132ª DP, Central de Flagrantes, onde a acusada permaneceu presa e autuada por tráfico de drogas.