O torneio, considerado um dos principais circuitos do país para os surfistas com até 18 anos, aconteceu nos dias 11 e 12 deste mês - Letycia Rocha

Publicado 13/09/2021 18:51

O surfista de Cabo Frio, na Região dos Lagos, Pablo Gabriel levou a melhor na primeira etapa da categoria sub-12 da competição Surf Talentos Oceano, realizada neste final de semana, em Santa Catarina.



O torneio, considerado um dos principais circuitos do país para os surfistas com até 18 anos, aconteceu nos dias 11 e 12 deste mês, na Praia do Campeche, em Florianópolis. Com status ‘Prime’, a competição valeu 6.000 pontos para o ranking amador da federação Catarinense de Surf (FECASURF) e também para circuito paralelo de três etapas que coroará os campeões do Mini Kalzone e Silverbay apresentam Surf Talentos Oceano 2021.



Os melhores surfistas do país dentro da faixa etária marcaram presença na competição revelando a nova e talentosa geração de atletas do esporte.



Após a vitória no mar catarinense, Pablo Gabriel, que dominou do início ao fim da disputa, comemorou a conquista. Nas redes sociais, o jovem surfista agradeceu pela vitória.



“Evento de alto nível e performances incríveis. Parabéns a todos os finalistas”, publicou nas redes sociais.



A próxima etapa do Mini Kalzone e Silverbay apresenta Circuito Surf Talentos Oceano 2021 acontece em Laguna, também em Santa Catarina. As datas oficiais da competição serão divulgadas em breve.