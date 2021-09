Todo o material foi apresentado na 126ª DP. Ninguém foi preso - Divulgação

Publicado 13/09/2021 17:51

Uma equipe do GAT realizou a apreensão de drogas, na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os agentes estavam em patrulhamento quando receberam a informação da presença de elementos ligados ao tráfico na Rua das Crianças. Eles se deslocaram até o local, mas não encontraram ninguém.

Após uma busca detalhada, foram apreendidas 420 cápsulas de cocaína, 128 trouxinhas de maconha, 19 munições e carregador para pistola. Todo o material foi apresentado na 126ª DP. Ninguém foi preso.