Publicado 11/09/2021 21:50

Uma travesti, identificada inicialmente como Raquel, foi executada a tiros, na madrugada deste sábado (11), perto de uma casa de forró – conhecida como ‘Forró do Painho’, no bairro de Unamar, no segundo distrito de Tamoios em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

As polícias militar e civil estiveram no local, posteriormente a perícia foi feito e o corpo da vítima removido para o IML de Cabo Frio.

Ainda não há pistas do assassino. O caso foi registrado na 126ª DP, onde as investigações serão feitas.