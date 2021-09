O material e o conduzido foram apresentados na 126° DP, onde o caso foi registrado e o elemento ficou preso - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/09/2021 14:11

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (9), no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, a PM recebeu uma denúncia informando que elementos ligados ao tráfico da comunidade do Parque Eldorado III estariam fazendo a endolação de entorpecentes em uma residência na Rua Pernambuco.

Ao chegar no endereço citado, os agendes foram recebidos por um elemento que se identificou como proprietário do imóvel. Ele confessou a existência de drogas no local e disse que, por conta de uma dívida financeira com o tráfico, permitiu que os envolvidos utilizassem o local para endolar as drogas. Na casa, foram apreendidas cerca de 834 cápsulas de cocaína e 3.000 cápsulas vazias.

O material e o conduzido foram apresentados na 126ª DP, onde o caso foi registrado e o elemento ficou preso.