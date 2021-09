Coronel Bastos estava lotado na corregedoria da PM e em 2017, foi diretor da 2ªDPJM, em Padre Miguel - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 09/09/2021 18:37

O 25º Batalhão da Polícia Militar de Cabo Frio, na Região dos Lagos, anunciou nesta quinta-feira (9) um novo comandante. O coronel Gustavo Medeiros Bastos vai assumir o cargo nesta sexta-feira (10) durante uma solenidade e substituir o tenente-coronel Alex Benevenuto Santos, que ficou no cargo por cerca de cinco meses.



Coronel Bastos estava lotado na corregedoria da PM e em 2017, foi diretor da 2ªDPJM, em Padre Miguel. Ele foi o responsável pela investigação de dois PMs acusados de terem recebido propina do pai de Rafael de Souza Bussamra, que atropelou e matou o músico Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em 2010.



Tenente-Coronel Beneveuto será transferido para o 14º Batalhão, em Gericinó, no Rio de Janeiro. Ele tem vasta experiência em operações especiais, gerenciamento de crises e negociação de conflitos, é formado pela Escola Superior de Polícia Militar em Gestão de Políticas Públicas.



Ele chegou a comandar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) por um ano, entre dezembro de 2017 e 2018 e, antes disso, foi subcomandante por um ano e cinco meses.



Segundo Patrícia Cardinot, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Cabo Frio, Beneveuto fez um excelente trabalho durante o comando do 25º Batalhão.



“Lamentamos essa troca inesperada. Ele, junto com toda a tropa fez um trabalho maravilhoso e, principalmente, desenvolveram uma integração incrível entre as polícias e também a população. Gostaria de parabenizar Beneveuto e agradecer pelo bom trabalho”, afirmou Patrícia Cardinot.



A solenidade de passagem de comando acontece na sede do 25º BPM, às 10h.