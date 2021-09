Motorista atropelou e fugiu sem prestar socorro. A vítima tinha acabado de sair da igreja - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 07/09/2021 21:45

Um jovem de 26 anos morreu atropelado na madrugada desta terça-feira (7), na RJ-140, na entrada de Cabo Frio, na Região dos Lagos

Segundo amigos, Lucas Barbosa tinha acabado de sair de uma virgilia na igreja e aguardava um carro de aplicativo em um ponto de ônibus às margens da rodovia, no bairro Praia do Siqueira, quando foi atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro.

“Ele tinha acabado de sair da virgilia. Tava no ponto, esperando o Uber, quando veio uma Fiat Toro Branca, ‘jogou’ ele pro alto, não prestou socorro, fugiu”, explicou uma testemunha.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência às 02h13 e que, quando chegou ao local, Lucas já estava sem vida. O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio.

Nas redes sociais, diversas pessoas manifestaram luto e se disseram incrédulas com a morte de Lucas. O corpo do jovem foi velado no fim da tarde de terça e deve ser sepultado por volta das 12h desta quarta (8).