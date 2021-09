Fonte Itajurú é um patrimônio histórico de Cabo Frio, que será palco de apresentação musical - SECOM

Fonte Itajurú é um patrimônio histórico de Cabo Frio, que será palco de apresentação musical

Publicado 05/09/2021 11:57

Neste domingo (5), às 10h, acontece em Cabo Frio, Região dos Lagos, a primeira edição do projeto “Música na Fonte”, evento cultural de apresentações musicais que será realizado pela Prefeitura de Cabo Frio todo primeiro domingo do mês no Parque Municipal Fonte do Itajuru.

Buscando valorizar essencialmente o artista da cidade, a primeira atração do evento musical será com o Raiz do Samba Trio, que faz um passeio pelo samba e pelo choro, enaltecendo a música brasileira. A apresentação faz parte de contrapartida da Lei Emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc.

A programação musical é gratuita e seguirá todos os protocolos e medidas de segurança orientados pela Organização Mundial de Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento seguro.

FONTE DO ITAJURU

O Parque Municipal Fonte do Itajuru é um amplo espaço arborizado, com um espelho d’água anexo a uma guarita, erguida com recursos doados pelo Imperador Dom Pedro II quando esteve em Cabo Frio, em 1847. No local, que fica aberto à população de terça a domingo, das 9h às 16h, os visitantes podem desfrutar de momentos de contato com a natureza.

Recentemente, uma nova área foi incorporada ao Parque, onde foram instaladas as sedes da Comissão do Bicentenário da Independência do Brasil e da Coordenadoria Geral de Igualdade Racial. Em breve também será implantada a Biblioteca Parque, que levará o nome do médico José Roberto Rocha.