Publicado 03/09/2021 16:58

Uma mulher considerada foragida da Justiça pelo crime de furto qualificado foi presa na manhã desta quinta-feira (2) em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Civil, ela foi capturada na Rua Abelardo Barbosa, no bairro Jardim Esperança, após levantamento de dados do setor de inteligência.

Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Armação dos Búzios.