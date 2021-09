Participaram da sessão todos os vereadores, exceto Vinicius Corrêa (PP), que justificou a ausência - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 02/09/2021 16:13

A Câmara municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, decidiu de forma surpreendente realizar a antecipação da eleição da mesa diretora para esta quinta-feira (2). Numa manobra que pegou de surpresa os membros do governo José Bonifácio (PDT), os vereadores se organizaram com silenciosamente e reelegeram, por unanimidade, o atual presidente da Câmara, Miguel Alencar (DEM), para o biênio 2023/24.

Junto com o presidente, Douglas Felizardo (Avante) foi eleito vice, Alexandra Codeço (REP), 1ª secretária e Roberto Jesus (MDB) foi escolhido como 2º secretário.

Participaram da sessão todos os vereadores, exceto Vinicius Corrêa (PP), que justificou a ausência.

Ao O Dia, Miguel reforçou o discurso que havia feito no plenário, parabenizando os vereadores eleitos e mostrando a união entre os parlamentares.

“É importante ter essa união de todos os vereadores em prol da população”, considerou Alencar.

Com esse resultado, ficou evidente a fragilidade de articulação do Executivo junto com o legislativo. Isso porque os pedetistas contavam que iriam eleger um dos seus para assumir o próximo biênio. O nome mais provável seria de Davi Souza (PDT), vereador afastado, que atualmente ocupa a secretaria de Governo, que vem a ser justamente o setor que faz a interlocução do parlamento com o prefeito e demais membros do poder executivo municipal.