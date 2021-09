Cerca de dez disparou atingiram a vítima - RC24h

Publicado 07/09/2021 21:30

Cabo Frio - Um homem identificado como Romário Barusco Rodrigues foi assassinado com cerca de dez tiros por volta das 22h desta segunda-feira (6), em uma rua próxima a Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Policiais civis e militares estiveram no local e o corpo da vítima foi levado para o IML de Cabo Frio.

Segundo informações preliminares, Romário morava na comunidade do Buraco do Boi há cerca de dois meses. Antes, ele morava em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.