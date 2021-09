Praia do Forte foi um dos pontos de concentração dos apoiadores do presidente - Luiz Felipe Rodrigues e Ludmila Lopes

Praia do Forte foi um dos pontos de concentração dos apoiadores do presidente Luiz Felipe Rodrigues e Ludmila Lopes

Publicado 07/09/2021 21:18

O movimento convocado pelo presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), para manifestantes ocuparem as ruas apoiando-o nesta terça-feira (7), teve atos registrados em cidades da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, a carreata e os manifestantes com buzinas e gritos pelas nas ruas de São Cristóvão, seguiram até a Praia do Forte.







Segundo o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, que participou do ato, a manifestação mostra que “Cabo Frio inteira está com o presidente”, disse ele entusiasmado. Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Dr Seginho foi um dos participantes do movimento pró-Bolsonaro em Cabo Frio Internet



Dr. Serginho reforçou que a pauta do protestos é a liberdade e que as decisões não sejam tomadas por um ou outro “na canetada”.



Em plena pandemia de COVID-19, a maioria expressiva dos manifestantes que apareceram no vídeo, não usou máscara em momento algum, mesmo quando entrou em contato com a população que acompanhava o ato. Um trio elétrico foi contratado para a “manifestação”. Nele, foi pendurado um banner com os seguintes tópicos: “voto auditável”, “liberdade de expressão”, “pátria amada” e “eleições limpa (sic.)”.Segundo o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, que participou do ato, a manifestação mostra que “Cabo Frio inteira está com o presidente”, disse ele entusiasmado.O ato seguiu para nova concentração no principal cartão postal cabo-friense, às 15h para, nas palavras de Serginho, “a maior manifestação que a Praia do Forte já viu”.Dr. Serginho reforçou que a pauta do protestos é a liberdade e que as decisões não sejam tomadas por um ou outro “na canetada”.Em plena pandemia de COVID-19, a maioria expressiva dos manifestantes que apareceram no vídeo, não usou máscara em momento algum, mesmo quando entrou em contato com a população que acompanhava o ato.

Ato em Araruama Em Araruama manifestantes ocuparam a orla do centro Araruama em Pauta

Em Araruama, os manifestantes se concentraram em frente a Praça Menino João Hélio, no Centro, e promoveram um buzinaço em meio a palavras de ordem.



No ato, foram vistos cartazes com dizeres como “Araruama nunca será vermelha” e diversas bandeiras do Brasil em diferentes tamanhos.

Ato em Iguaba Grande Em Iguaba Grande, manifestantes também fizeram carreata de apoio nem tão aberto ao presidente Internet

Em Iguaba Grande, também foi registrada uma carreata nesta terça. Porém uma das lideranças, Washington Tahim, que foi candidato a prefeito com apoio do presidente, preferiu se desvencilhar do movimento da figura de Bolsonaro.



“Estamos aqui para um ato cívico, um ato de patriotismo. O movimento hoje não é movimento político, não é partidário, não estamos aqui para defender partido político nenhum”, disse Tahim.



“Hoje é a defesa do nosso verde e amarelo, nosso azul e branco. A força da união do povo brasileiro pela liberdade de expressão e tudo mais que esse Brasil merece de bom”, concluiu o suboficial da Marinha.