A equipe de Gestão Educacional estipulou duas datas para o retorno das atividades nas unidades escolares, nos dias 13 ou 15 de setembro - SECOM

A equipe de Gestão Educacional estipulou duas datas para o retorno das atividades nas unidades escolares, nos dias 13 ou 15 de setembroSECOM

Publicado 11/09/2021 21:35

Um novo percentual de alunos da rede municipal de Cabo Frio, na região dos Lagos, retornará às unidades escolares para o sistema híbrido de ensino. Atendendo à decisão judicial, 70% de estudantes poderão frequentar o sistema de rodízio com aulas remotas e presenciais, na mesma percentagem de escolas. O bandeiramento do Estado, que norteia as decisões, permanece na cor amarela, representando risco baixo de contaminação.

Pais e responsáveis receberão orientações quanto ao horário e grupo ao qual o aluno pertencerá por meio dos canais de comunicação das escolas. Assim como, as orientações quanto aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

A equipe de Gestão Educacional estipulou duas datas para o retorno das atividades nas unidades escolares, nos dias 13 ou 15 de setembro (data determinada pela justiça). Para garantir a eficácia do rodízio de alunos, as equipe diretivas foram orientadas a priorizar o início na segunda-feira (13).

As unidades escolares que iniciarão na próxima semana atenderão no presencial híbrido 70% das turmas da unidade escolar, presencial e remoto, divididos em dois grupos. Priorizarão o atendimento das turmas de 1º ano, o 2º ano, o 5º ano, o 6º ano e o 9º ano de escolaridade; até alcançar 70% das turmas, com decisão final do conselho escolar.

Já as unidades que já retomaram as atividades na primeira quinzena de agosto, atenderão mais turmas, de modo a alcançar 70% dos alunos de forma presencial.

As novas turmas contarão com escalonamento semanal, com alunos divididos em dois grupos (50% presencial e 50% remoto), os conselhos escolares decidirão quais alunos, em que escolaridade e turmas serão selecionados para alcançar o percentual. O ensino médio seguirá com a mesma organização anterior, alcançando 70% das turmas, no caso do Colégio Municipal Rui Barbosa.

As escolas listadas que desejarem e que tenham condições de atender 100% das turmas, poderão fazê-lo, entretanto, devem apresentar a situação ao Conselho Escolar para aprovação. As turmas de creche retornarão presencialmente somente no mês de outubro, caso o bandeiramento do Estado esteja na cor verde.

Unidades que retornarão na próxima semana:

Escola Municipal Arlete Rosa Castanho

Escola Municipal Waldemira Thereza de Jesus

Escola Municipal Manoel Mendes de Souza

CEM Professora Marília de Teves Moreno

Escola Municipal Cladyr da Rocha Mendes

Escola Municipal Vovó Cinha

Escola Municipal do Pomar

CEM Maria Emília dos Santos Castro

Escola Municipal Professora Cláudia Muzio Freitas de Oliveira

Escola Municipal Professor João Trajano Bandeira Caixeiro

CEM Parque Eldorado

CEM Professora Wanda Maria Nogueira Gonçalves

CEM Professora Elenice Martins

Escola Municipal Professora Lair Dias Gago Pereira

Escola Municipal Tio Cotias

Escola Municipal Etelvina Santana Fonseca

Escola Municipal Professora Ana Pereira Gonçalves

Escola Municipal Demerval Alves Rangel

Escola Municipal Luís Lindenberg

Escola Municipal Alfredina Oliveira Francisconi