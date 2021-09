Antes de sair de férias para Portugal, Alexandre Martins (REP) reuniu secretários e vereadores para a passagem de comando ao vice, Miguel Pereira (PL). - Renata Cristiane

Antes de sair de férias para Portugal, Alexandre Martins (REP) reuniu secretários e vereadores para a passagem de comando ao vice, Miguel Pereira (PL).Renata Cristiane

FIM DE ANO HISTÓRICO

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), está planejando um final de ano histórico para o balneário mais concorridos do Estado. A expectativa é contar com uma decoração natalina inédita, com iluminação para competir com Gramado (RS). Papai Noel deverá chegar pelo mar, numa embarcação, de calção de banho, num estilo original, bem buziano. Há previsão de uma super árvore de Natal na Lagoa de Geribá, segundo revelou o próprio prefeito. Haverá cantata com corais das igrejas da cidade e orquestra sinfônica fazendo a abertura das festividades. E não é só isso, na noite de Réveillon, a prefeitura prepara um show pirotécnico inédito, “como nunca se viu antes”, garantiu Alexandre. Pensa que acabou? Negativo. O ano de 2022 começa com show dos Barões da Pisadinha em um clube da península. Mas e a pandemia? Até lá, Alexandre acredita que Búzios tenha vacinando 100% da população adulta. Mas o prefeito salientou que a Saúde do município está preparada para atender a todos.

Prefeito Alexandre Martins com vice, Miguel Pereira vistoriando Lagoa de Geribá, que poderá receber uma árvore gigante neste Natal Renata Cristiane

VOCÊ SABIA?

O curioso é que será a primeira vez na História de Búzios que a cidade vai incorporar o "espírito natalino". Os prefeitos anteriores nunca se importaram com isso. Alexandre considera esse momento oportuno às celebrações: "2020 e 2021 foram anos de muito sofrimento, muitas perdas. Acredito que temos que fazer uma festa linda, que resgate o espírito do Natal, traga um pouco de alegria e gere oportunidades para trabalhadores, empresários e comerciantes", explicou prefeito Alexandre Martins.



O ex-prefeito de Búzios, Dr. André Granado e seu vice, Henrique Gomes, no tempo que eram aliados políticos Internet

DE FÉRIAS EM PORTUGAL

Falando no prefeito de Búzios, Alexandre saiu de férias nesta segunda-feira (13) com a primeira dama, Danielle Martins. Fica duas semanas em Portugal, visitando um tio, que segundo disse, está muito doente. Na "santa Paz de Deus", quem cuida do balneário nesse período é o vice, Miguel Pereira (PL). A ironia contida explica-se porque quem acompanha política buziana, sabe que até o ano passado, não havia essa tranquilidade. O ex-prefeito André Granado, não confiava de jeito nenhum no seu vice, Henrique Gomes. Aliás, Granado foi afastado do cargo mais de uma dúzia de vezes. E quando ele viajava, não dava posse ao vice, o que gerava várias complicações. Nos últimos quatro anos de gestão do médico, até arrombamento de porta de gabinete aconteceu. Hoje a situação é mais tranquila. A população que não aguentava mais tanta instabilidade política na cidade, agradece a civilidade da atual conjuntura