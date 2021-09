Ainda conforme a polícia foi constatado que o elemento possui diversas anotações criminais por tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 13/09/2021 17:58

Um homem acusado de ser o ‘gerente’ do tráfico de drogas da Estradinha, no Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso na última sexta-feira (10), durante uma ação da Polícia Militar.



Os agentes receberam uma denúncia anônima de um homem trajando bermuda e camisa preta iria distribuir material entorpecente aos elementos envolvidos coma criminalidade do local. A PM realizou um cerco tático e conseguiu abordar o acusado saindo de um terreno com uma sacola grande em mãos.

Ao ser indagado, o criminoso assumiu ser o gerente do tráfico local. Ele estava com 608 pinos de cocaína e foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu preso.



