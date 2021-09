Prefeito Marcelo Magno manteve a discrição e não tripudiou do adversário que ficou 18 dias foragido da justiça - Renata Cristiane

Prefeito Marcelo Magno manteve a discrição e não tripudiou do adversário que ficou 18 dias foragido da justiça Renata Cristiane

Publicado 14/09/2021 21:05

FORTES EMOÇÕES EM ARRAIAL

Arraial do Cabo é uma cidade como poucas da Costa do Sol. As emoções por lá correm numa intensidade diferente. Vide o exemplo desta terça-feira (14). Tem notícia boa para o servidor municipal com prefeito Marcelo Magno (PL) pagando nesta quarta-feira (15), o 13º salário atrasado de 2017, deixado pelo ex-prefeito Renatinho Vianna (REP). O valor chega a R$1,3 milhão. Além disso, também antecipa metade do benefício referente a 2021, no valor de R$4,5 milhões para os trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. No total, quase R$6 milhões serão injetados na economia local, dando uma boa aquecida no comércio. Aliás, o governo voa como gaivota. Há duas semanas, Marcelo entregou uma importante obra, muito aguardada pela população, que foi uma policlínica municipal com especialidades de fazer inveja a muitas clínicas particulares. E de quebra, o atual prefeito ainda vinha acompanhando de longe a agonia de seu adversário político. O detalhe é que Marcelo foi elegante. Não tripudiou do ex nem fez qualquer piada sobre os dias tortuosos enfrentados por Renatinho.



Pedido de prisão contra Renatinho Vianna foi destaque na imprensa em todo estado O Dia

DEPOIS DA TEMPESTADE...



E não é só o servidor que teve um bom dia nas terras cabistas. O ex-prefeito Renatinho Vianna (REP) conseguiu um habeas corpus, de forma surpreendente, por decisão do desembargador do TJ-RJ, Dr. Antônio Carlos Nascimento Amado, mesmo estando foragido há 18 dias. Por outro lado, a decisão pode significar o que muitos advogados tinham avaliado, ou seja, que a prisão dele foi exagero. De acordo com a análise do desembargador, como Renatinho “não exerce função pública, a prisão não se revela proporcional ou adequada”. O ex-prefeito de Arraial teve E não é só o servidor que teve um bom dia nas terras cabistas. O ex-prefeito Renatinho Vianna (REP) conseguiu um habeas corpus, de forma surpreendente, por decisão do desembargador do TJ-RJ, Dr. Antônio Carlos Nascimento Amado, mesmo estando foragido há 18 dias. Por outro lado, a decisão pode significar o que muitos advogados tinham avaliado, ou seja, que a prisão dele foi exagero. De acordo com a análise do desembargador, como Renatinho “não exerce função pública, a prisão não se revela proporcional ou adequada”. O ex-prefeito de Arraial teve mandado de prisão expedido em 27 de agosto , acusado de chefiar um esquema que promovia loteamentos ilegais em áreas protegidas no Parque Estadual Costa do Sol (PECS). Além do habeas corpus, as contas de 2019 do ex-prefeito foram aprovadas pela Câmara dos vereadores por unanimidade. Tudo isso nesta mesma terça-feira (14). Portanto, depois de quase três semanas infernais, ao menos um dia de sorte para Renatinho. Diz o ditado que depois da tempestade vem a bonança, não é assim? Mas em Arraial nunca se pode comemorar nada. Vai que entra um sudoeste (vento que pescador conhece bem), vira o tempo novamente trazendo outra tempestade.