Renatinho não foi encontrado em casa e já é considerado foragido - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2021 08:21 | Atualizado 27/08/2021 08:26

ARRAIAL DO CABO - O ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Renatinho Vianna, foi alvo de um mandado de prisão, na manhã desta sexta-feira (27), durante a "Operação Parque Livre", deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPE-RJ), em conjunto com a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar. Os agentes estiveram na casa do político, mas ele não foi encontrado e já é considerado foragido da Justiça.

A operação busca cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos contra 17 denunciados, suspeitos de integrar uma organização criminosa armada que, a partir de 2017, atuou nas áreas ambientalmente protegidas no Parque Estadual Costa do Sol, no núcleo da APA Massambaba, loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto. De acordo com o MP, o grupo, que na época, atuava como servidores da Prefeitura e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do próprio parque, promovia loteamentos ilegais em áreas não edificáveis, obtendo vantagem indevida com o parcelamento, venda e exploração do solo.

Além de Renatinho Vianna, a Justiça também determinou a prisão de outras 11 pessoas, incluindo o ex-secretário de Ordem Pública, Márcio Veiga, conhecido como Marcio Galo, o ex-secretário de Meio Ambiente, Marcio Croce, entre outros ex-servidores públicos. Além disso, foram cumpridos ainda 18 mandados de busca e apreensão nos endereços dos alvos e na sede administrativa do Parque Estadual Costa do Sol.

As investigações revelaram que a organização garantia que houvesse o impedimento direto e efetivo das ações de fiscalização dos guarda-parques, permitindo o avanço das invasões irregulares e das construções ilegais em Monte Alto. Os denunciados pelo MP respondem por diferentes crimes, como organização criminosa, ocupação e uso irregular do solo urbano, resistência qualificada, prevaricação, falsidade ideológica, entre outros.

O DIA tenta contato com a defesa das pessoas citadas na reportagem.