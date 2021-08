Representantes da Prefeitura e da Marinha participaram da reunião - Foto: Divulgação

Representantes da Prefeitura e da Marinha participaram da reuniãoFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 18:50

ARRAIAL DO CABO – Um convênio entre a Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, e o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, vai permitir que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a diversas atividades esportivas educacionais, de lazer, e complementares. A parceria foi oficializada nesta quarta-feira (25), durante uma reunião entre representantes da Prefeitura e do instituto.