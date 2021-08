Prefeitura do Rio adia novamente a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 - Foto: Rômullo Espíndola

Publicado 24/08/2021 18:09

Rio - A Prefeitura do Rio adiou novamente a vacinação de adolescentes contra a covid-19 devido à quantidade insuficiente de doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município, a vacinação para a faixa dos 17 anos será iniciada após a chegada de novas remessas. Esta mantida a vacinação para adolescentes com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais. Também será realizada a vacinação permanente de pessoas com 25 anos ou mais.



Os adolescentes com deficiência maiores de 12 anos que estão elegíveis para receber a primeira dose devem preencher uma autodeclaração obtida na página coronavírus.rio ou documento que comprove a deficiência. O município do Rio concluiu o calendário de vacinação de adultos nesta sexta-feira (20), mas ainda existe uma grande quantidade de pessoas que não compareceram para receber a sua dose.

A Prefeitura do Rio segue aguardando novas doses de vacina contra a covid-19 por parte do Ministério da Saúde para dar início à imunização dos menores de idade por escalonamento de idade, como estava planejado anteriormente para início nesta segunda-feira (23). No domingo (22), a SES adiou pela primeira vez a vacinação para este grupo.