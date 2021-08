Vacina em idosos pode começar a ser aplicada em setembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Vacina em idosos pode começar a ser aplicada em setembroMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/08/2021 20:14

Rio - Em acordo com a expectativa do prefeito Eduardo Paes, que pretende iniciar a aplicação da terceira dose em idosos já em setembro, a Câmara Municipal aprovou projeto de lei que autoriza o município a fazer a compra dos imunizantes para o reforço diretamente de laboratórios. O PL, de autoria da vereadora Teresa Bergher, seria uma alternativa caso o Ministério da Saúde não entregue as doses necessárias de vacina para o grupo.

"Não podemos mais esperar. O nosso objetivo é pressionar as autoridades a aplicar o mais rapidamente possível o reforço da terceira dose nos idosos. Se o ministério da saúde não enviar as vacinas, o município poderá comprar diretamente dos laboratórios, o que já foi devidamente autorizado pelo supremo tribunal federal", disse Teresa Bergher.

O projeto foi apresentado no último dia 13, mas passou só foi decidido nesta terça-feira, em segunda discussão. Nesse intervalo, o texto recebeu emenda que retirava o nome de laboratórios e restringia a compra de doses apenas do imunizante AstraZeneca e Pfizer.

Nesta terça-feira, em evento para inauguração da retomada de obras do corredor Transbrasil, o prefeito Eduardo Paes falou sobre a necessidade de aplicar as doses de reforço do imunizante o quanto antes. A cidade paralisou a aplicação de primeira dose para novas faixas etárias por falta de doses, o que impacta diretamente nos demais cronogramas.

"Minha maior ansiedade é aplicar a terceira dose nos idosos. E é óbvio que a gente gostaria de vacinar os adolescentes. Gostaríamos de fazer isso essa semana, eu estou sofrendo até pressão doméstica aqui na minha casa. Esperamos e estamos otimistas. A população adulta já tomou a primeira dose e a segunda está caminhando bem. Essa semana eu resolvi exercer menos pressão no Ministério da Saúde porque atingimos a meta inicial da última sexta-feira”, afirmou Paes