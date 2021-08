Agentes da 82ª DP (Maricá) chegaram até a empresa em julho deste ano - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 24/08/2021 17:59 | Atualizado 24/08/2021 19:06

Rio - Uma fábrica clandestina que adulterava azeites importados foi interditada nesta terça-feira (24) pela Polícia Civil, no bairro de Itaipuaçu, no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo investigações da 82ª DP (Maricá), o produto era retirado da garrafa, misturado a óleo de soja, engarrafado novamente e vendido aos clientes.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram até a empresa em julho deste ano. Após apreender o material, uma perícia foi realizada e o laudo apontou que o azeite estava adulterado. Segundo as investigações, nos tanques da fábrica eram misturados quatro mil litros de óleo de soja para cada mil litros de azeite.

Desta forma, as garrafas falsificadas eram vendidas com lucro de 400%. Os proprietários da empresa podem ser indiciados por crimes contra a economia popular e relação de consumo e contra a propriedade industrial. A pena pode passar de cinco anos de prisão.