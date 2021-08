Cedae vai realizar na próxima terça-feira, das 7h às 19h, um serviço de interligação de rede em Curicica - Divulgação

Publicado 24/08/2021 17:15

Rio - A Cedae faz reparo emergencial em elevatória de água localizada na Usina, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira. O reparo interrompeu o abastecimento da região, incluindo o bairro da Muda e as comunidades do Borel, Formiga e Casa Branca. A previsão para conclusão e retomada do serviço de fornecimento é às 10h, desta quarta-feira.

Segundo a companhia, o funcionamento da elevatória será retomado após o fim do serviço e o abastecimento deve ser normalizado em até 24 horas nas localidades citadas. Quem mora em imóveis com sistema de reserva (caixas d'água ou sisterna) não devem sofrer com o desabastecimento.

Ainda assim, a companhia de águas pede que os clientes façam o racionamento durante as próximas 24 e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.