Suspeito é baleado e morto durante tentativa de assalto no Centro do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/08/2021 15:25 | Atualizado 24/08/2021 15:27

Rio - Um assaltante foi baleado e morto depois de tentar roubar o veículo de um policial civil no Centro do Rio, no início da tarde desta terça-feira. A vítima reagiu ao assalto disparando várias vezes contra o criminoso, que inicialmente conseguiu fugir. Uma equipe do 5º BPM (Praça da Harmonia) que estava próximo ao local do crime percebeu a ação e atirou contra o fugitivo, que morreu no cruzamento entre a Avenida Graça Aranha e Rua Araújo Porto Alegre.

Pedestres que passavam no local no momento do confronto ficaram assustados com o tiroteio, já que a avenida é uma das mais movimentadas da região. Na ação, um idoso de 67 anos ficou levemente ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não quis ser levado ao hospital. O bandido morto não teve a identidade revelada.

Um vídeo disponibilizado nas redes sociais mostra o suspeito caído no chão, com policiais ao redor.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital foram acionados e fizeram uma perícia no local. O caso será registrado na especializada.