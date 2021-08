Eduardo Paes fala sobre novo aporte financeiro para o BRT Transbrasil - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/08/2021

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou durante a manhã desta terça-feira (24) que espera que a terceira dose da vacina contra a covid-19 comece a ser aplicada na população mais velha em setembro , caso o Ministério da Saúde siga enviando novas remessas de vacinas com regularidade. Embora as praias na cidade tenham registrado intensas aglomerações no final de semana e a cidade esteja passando por um aumento no número de casos diários de infecção por covid-19, o prefeito disse estar otimista.