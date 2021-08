Eduardo Paes fala sobre novo aporte financeiro para o BRT Transbrasil - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/08/2021 12:08 | Atualizado 24/08/2021 12:32

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou na manhã desta terça-feira (24) a retomada das obras do BRT Transbrasil junto ao projeto do terminal Gentileza, que irá realizar a integração entre o corredor e o sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O município vai desembolsar R$ 9 milhões somados a outros R$ 364 milhões que serão repassados através do governo federal para concluir o projeto, que foi iniciado em 2014 e tem previsão para ser concluído até o fim de 2023.

Durante a inauguração, Paes criticou a antiga gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, que deixou o projeto inacabado. "De tudo que foi abandonado nos últimos anos no Rio, essa aqui é a obra mais valiosa. Ela tinha dinheiro do governo federal. Para essa obra nunca houve falta de recursos, foi só incompetência mesmo. Deixaram de gerar emprego em uma cidade com tantos problemas por absoluta falta de competência".A previsão é que o corredor Transbrasil seja finalizado em 2023. O corredor terá a extensão de 26 quilômetros, ligando Deodoro até o Centro do Rio, e contará com 18 estações a serem entregues. A prefeitura adicionou ainda a criação de quatro terminais que serão responsáveis por realizar a integração dos diferentes modais de transporte.